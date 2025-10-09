В России на треть подорожали зимние шины

Baza: в России зимние шины в среднем обойдутся в 27,7 тысячи рублей

В России стремительно дорожают зимние шины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта шин (4 штуки) для легковушек (радиус R13–R22,5) составила 27,7 тыс. рублей. По данным аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта выросла на 30,2 %. Резина на грузовики (R19–R24) подорожала — с 32 тыс. до 37,8 тыс. рублей (примерно на 17,8 %) за комплект из шести штук», — говорится в публикации.

Отмечается, что российская резина в цене выросла в среднем на 25%, поэтому граждане выбирают все чаще китайские товары. Рост цен происходит на фоне плохого урожая натурального каучука в 2024 году. В итоге стоимость сырья подскочила на 35%.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию

Ранее импорт легковых машин с пробегом в Россию из Японии снизился на 10%.