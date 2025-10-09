На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России на треть подорожали зимние шины

Baza: в России зимние шины в среднем обойдутся в 27,7 тысячи рублей
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В России стремительно дорожают зимние шины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В сентябре 2025 года средняя стоимость комплекта шин (4 штуки) для легковушек (радиус R13–R22,5) составила 27,7 тыс. рублей. По данным аналитиков НАПИ, за два сезона цена комплекта выросла на 30,2 %. Резина на грузовики (R19–R24) подорожала — с 32 тыс. до 37,8 тыс. рублей (примерно на 17,8 %) за комплект из шести штук», — говорится в публикации.

Отмечается, что российская резина в цене выросла в среднем на 25%, поэтому граждане выбирают все чаще китайские товары. Рост цен происходит на фоне плохого урожая натурального каучука в 2024 году. В итоге стоимость сырья подскочила на 35%.

До этого директор «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию

Ранее импорт легковых машин с пробегом в Россию из Японии снизился на 10%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами