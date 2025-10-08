На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попала цистерна для нечистот, которая парализовала съезд с МКАД

На МКАД ассенизационная цистерна опрокинулась и попала на видео
true
true
true

На МКАД ассенизационная цистерна врезалась в отбойник и заблокировала съезд с трассы. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария на 76-м километре МКАД произошла 30 августа. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что водитель автоцистерны включил правый поворот и начал съезжать на развязку, однако не завершил маневр. Грузовик врезался в отбойник, проскользил вдоль столба и опрокинулся на проезжую часть.

Машину развернуло, проезд был заблокирован. О причинах ДТП не сообщается.

До этого на МКАД произошло массовое ДТП с тремя машинами. Автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с другой легковой машиной и грузовиком.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве произошло лобовое ДТП.

