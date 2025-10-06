На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кроссовер Citroen C5 Aircross подешевел в России на 200 тысяч рублей

В России на 200 тысяч рублей подешевел кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen

В России сильно подешевели кроссоверы Citroen C5 Aircross и C5 X. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автомобильный эксперт Олег Мосеев.

«Citroen установил скидки на комплектации 2024 года: C5 Aircross New. 200 тыс. рублей (Feel 360 RU 24 PY). C5 X. 200 тыс. рублей. (Shine 24PY)», — сообщил Мосеев.

Citroen C5 Aircross оснащены бензиновым мотором 1.6 мощностью 175 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. Среди опций — зимний пакет, электроприводы регулировки сидений, электрические стеклоподъемники, задний парктроник. Салон отделан искусственной кожей.

Citroen C5 X — среднеразмерный кроссовер-внедорожник, выпускаемый французской маркой Citroën с июня 2021 года.

Ранее Citroen выпустил новое поколение кроссовера C5 Aircross.

