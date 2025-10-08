Игнорирующего ПДД скейтера на костылях сняли на видео в Москве

В Москве сняли на видео скейтера со сломанной ногой на пешеходном переходе

В Москве очевидцы сняли на видео молодого человека со сломанной ногой, который ехал по пешеходному переходу. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Перелом скейту не помеха», — отмечается в публикации.

На кадрах виден молодой человек в черной куртке, который переезжает на скейтборде по пешеходному переходу, стоя на нем одной ногой. Другая нога скейтера поджата, на ней видна гипсовая повязка. Он отталкивается от асфальта двумя костылями.

Скейтер переезжал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, однако нормы ПДД предписывают велосипедистам, самокатчикам и пользователям других средств индивидуальной мобильности переходить улицу пешком.

