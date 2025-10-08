Кроссовер с петербуржцем повис в воздухе после жесткого ДТП

В Петербурге авто с человеком повисло в воздухе после ДТП со столбом

В Санкт-Петербурге кроссовер повис в воздухе после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Кроссовер вылетел на тротуар и снес столб после ДТП на проспекте Обуховской Обороны. Часть машины зависла в воздухе из-за наезда на бетонный блок. В аварию попали еще как минимум два автомобиля», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что часть автомобиля стоит на бетонном блоке, остальная часть — находится в воздухе. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части и тротуару. Кроме того, на дороге рядом стоит поврежденная иномарка Chery, у которой смят кузов.

По информации канала, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

