Стало известно, сколько россиян пострадали из-за сбоя системы ЭПТС на машины

Baza: 30 тыс. ЭПТС на автомобили в России аннулировано из-за сбоя
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Из-за сбоя в системе электронных паспортов в России оказалось аннулировано 30 тыс. электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС), сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», в документах «слетела» информация о прохождении автомобилями таможни. То есть де-юре 30 тысяч авто сейчас находятся в России незаконно. Их невозможно поставить на учет или провести другие регистрационные действия», — отмечается в публикации.

В поддержке сервиса ЭПТС связали возникновение проблемы с неправильным оформлением заявок со стороны таможни, в Федеральной таможенной службе это опровергли, уточняет Baza.

Источники в автомобильной отрасли предположили, что сбой может быть связан с повышенной нагрузкой на систему в связи со скорым повышением утильсбора с 1 ноября и стремлением россиян оформить автомобили до этой даты.

Ранее в России произошел масштабный сбой на сайте электронных ПТС.

