Стала известна причина сбоя на сайте электронных ПТС

Сбой на сайте ЭПТС (электронные паспорта транспортных средств) мог произойти из-за ожидаемого повышения утильсбора, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собеседников в отрасли.

«Как рассказали «Базе» собеседники из автоотрасли, люди массово стали заказывать машины из-за рубежа, чтобы успеть оформить их по льготному прайсу. В итоге, поток значительно вырос, стоянки забиты, на оформление — большие очереди. И всё это — серьезно увеличило нагрузку на базы данных», — сообщает канал.

В ГИБДД автовладельцам предлагают ждать, поставить на учет автомобиль с таким паспортом — невозможно.

О проблеме 8 октября 2025 года сообщила Baza. По данным канала, оформленные после 18 сентября ЭПТС внезапно аннулировались. Отмечается, что это произошло из-за сбоя на портале электронных паспортов.

На проблемы жалуются автовладельцы по всей стране. Кроме того, наблюдаются сбои в определении геолокации, часть пользователей даже не может зайти на сайт.

1 апреля 2025 года явилась информация, что автовладельцы пожаловались на невозможность поставить машину на учет из-за сбоя в базе ГИБДД.

«База ГИБДД интегрирована с системой «Госуслуг». С прошлой недели она начала постоянно виснуть, а с начала этой, кажется, и вовсе упала. Никто не может зайти в личный кабинет и поставить машину на учет. Отделения, где можно зарегистрировать авто, переполнены автовладельцами с талонами на руках, но, по словам источника, заветные квиточки достаются не всем», — сообщила Baza.

По словам источника, полицейские также не могут узнать автомобиль по номеру, найти электронный ПТС или информацию об угоне из-за сбоя. При этом сроки восстановления системы никто не знает.

Ранее стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией.