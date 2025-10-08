В России произошел масштабный сбой на сайте электронных ПТС

Оформленные после 18 сентября электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) внезапно аннулировались, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что это произошло из-за сбоя на портале электронных паспортов.

По данным Baza, на проблемы жалуются автовладельцы по всей стране. Кроме того, наблюдаются сбои в определении геолокации, часть пользователей даже не может зайти на сайт. В службе поддержки обещают устранить проблемы в ближайшее время.

Отмечается, что из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию авто приходится отменять и переносить на более поздний срок.

1 апреля 2025 года явилась информация, что автовладельцы пожаловались на невозможность поставить машину на учет из-за сбоя в базе ГИБДД.

«База ГИБДД интегрирована с системой «Госуслуг». С прошлой недели она начала постоянно виснуть, а с начала этой, кажется, и вовсе упала. Никто не может зайти в личный кабинет и поставить машину на учет. Отделения, где можно зарегистрировать авто, переполнены автовладельцами с талонами на руках, но, по словам источника, заветные квиточки достаются не всем», — сообщила Baza.

По словам источника, полицейские также не могут узнать автомобиль по номеру, найти электронный ПТС или информацию об угоне из-за сбоя. При этом сроки восстановления системы никто не знает.

9 апреля 2024 года в Москве и Московской области также произошел массовый сбой базы ГИБДД. По данным Telegram-канала Mash, в подразделениях возникли очереди. Чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто люди простояли более четырех часов.

Ранее стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией.