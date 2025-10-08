На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России произошел масштабный сбой на сайте электронных ПТС

Baza: оформленные после 18 сентября ЭПТС внезапно аннулировались из-за сбоя
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Оформленные после 18 сентября электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) внезапно аннулировались, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что это произошло из-за сбоя на портале электронных паспортов.

По данным Baza, на проблемы жалуются автовладельцы по всей стране. Кроме того, наблюдаются сбои в определении геолокации, часть пользователей даже не может зайти на сайт. В службе поддержки обещают устранить проблемы в ближайшее время.

Отмечается, что из-за аннуляции ЭПТС запись на регистрацию авто приходится отменять и переносить на более поздний срок.

1 апреля 2025 года явилась информация, что автовладельцы пожаловались на невозможность поставить машину на учет из-за сбоя в базе ГИБДД.

«База ГИБДД интегрирована с системой «Госуслуг». С прошлой недели она начала постоянно виснуть, а с начала этой, кажется, и вовсе упала. Никто не может зайти в личный кабинет и поставить машину на учет. Отделения, где можно зарегистрировать авто, переполнены автовладельцами с талонами на руках, но, по словам источника, заветные квиточки достаются не всем», — сообщила Baza.

По словам источника, полицейские также не могут узнать автомобиль по номеру, найти электронный ПТС или информацию об угоне из-за сбоя. При этом сроки восстановления системы никто не знает.

9 апреля 2024 года в Москве и Московской области также произошел массовый сбой базы ГИБДД. По данным Telegram-канала Mash, в подразделениях возникли очереди. Чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто люди простояли более четырех часов.

Ранее стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами