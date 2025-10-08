На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запатентовали дизайн нового отечественного автомобиля

Автотор запатентовал дизайн нового автомобиля «Амберавто»
true
true
true
close
ФИПС

Калининградский завод«Автотор» запатентовал дизайн российского автомобиля, который должен выйти на рынок под брендом «АмберАвто». Изображения модели появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 7 октября.

Электромобиль разработан силами «Автотора» и Московского политеха. Патентообладателем указано ООО «Завод компактных автомобилей». Авторы дизайна модели — Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

В декабре 2024 года зампред совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин заявил, что «Автотор» начнет выпуск компактных электромобилей в 2025 году. Новинка будет трехдверным хэтчбеком с многоярусной оптикой.

«Мы совместно с Московским Политехом разработали компактный электрокар. Сейчас он проходит испытания. Планируем начать серийное производство во II–III квартале следующего года», — сказал Сорокин.

О технических характеристиках автомобиля не сообщается.

Ранее россиянам назвали недостатки седана Амберавто А5.

