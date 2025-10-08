В России запатентовали дизайн нового отечественного автомобиля

Калининградский завод«Автотор» запатентовал дизайн российского автомобиля, который должен выйти на рынок под брендом «АмберАвто». Изображения модели появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) 7 октября.

Электромобиль разработан силами «Автотора» и Московского политеха. Патентообладателем указано ООО «Завод компактных автомобилей». Авторы дизайна модели — Александр Сорокин, Андрей Верижников, Глеб Питерский и Евгений Хусаинов.

В декабре 2024 года зампред совета директоров «Автотор Холдинга» Александр Сорокин заявил, что «Автотор» начнет выпуск компактных электромобилей в 2025 году. Новинка будет трехдверным хэтчбеком с многоярусной оптикой.

«Мы совместно с Московским Политехом разработали компактный электрокар. Сейчас он проходит испытания. Планируем начать серийное производство во II–III квартале следующего года», — сказал Сорокин.

О технических характеристиках автомобиля не сообщается.

Ранее россиянам назвали недостатки седана Амберавто А5.