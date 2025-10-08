На видео попало, как в момент жесткого ДТП на МКАД заискрились автомобили

На МКАД на видео попало, как машина заискрилась после столкновения с грузовиком

В Москве на МКАД грузовик врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 27 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает, и в этот момент в него врезается грузовик. От удара машина отлетает в сторону и начинает искриться.

