На видео попало, как в момент жесткого ДТП на МКАД заискрились автомобили

На МКАД на видео попало, как машина заискрилась после столкновения с грузовиком
В Москве на МКАД грузовик врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 27 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает, и в этот момент в него врезается грузовик. От удара машина отлетает в сторону и начинает искриться.

До этого сообщалось, что в Ижевске легковой автомобиль на большой скорости влетел в пассажирский автобус. Авария произошла 7 октября на пересечении Удмуртской и улицы Кирова. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на большой скорости сбивает людей на пешеходном переходе и врезается в лобовое стекло пассажирского автобуса. Кроме того, на записи заметно, как после удара один из пешеходов подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. На месте ДТП работали экстренные службы города.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.

