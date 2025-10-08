На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно подорожает ремонт китайских автомобилей

SHOT: ремонт китайских машин подорожает в два раза к концу года
Shutterstock/Gorodenkoff

В России ремонт китайских автомобилей подорожает в два раза к концу года, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что все дело в повышении утильсбора — как для физлиц, так и для юрлиц. Если модель не локализована в России, цены на авто взлетят на миллионы, а значит, ввозить их будет просто невыгодно. Нет машин — нет и централизованных поставок запчастей.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, простые «расходники» подорожают на 20%, а кузовные детали станут дефицитом, из-за чего их цена и может удвоиться.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что у современных китайских автомобилей есть ряд серьезных недостатков, которые инженерам КНР пока не удается победить.

«Первая проблема, с которой сталкивается владелец китайского автомобиля, — большой расход топлива. В основном на такие машины ставят 1,5-литровые моторы с турбиной, что увеличивает расход бензина. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много», — сказал эксперт.

По-прежнему очень долго идут из Китая автозапчасти для ремонта китайских автомобилей, что также нельзя записать в плюсы этих машин.

Ранее россиянам назвали неисправности, которые можно определить по моторному маслу.

