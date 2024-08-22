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Стало известно о связи проблем с талонами в ГИБДД с коррупцией

Baza: в отделении ГИБДД Бутово проблемы с регистрацией авто решали за доплату

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Телеграм канал «Baza»

Правоохранители приехали в отделение ГИБДД Бутово из-за подозрительных сбоев в системе при регистрации авто. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. В результате неполадок посетители отделения были вынуждены выстраиваться в очереди с раннего утра.

«Несколько автовладельцев написали заявление в полицию: после того, как их запись почему-то слетала, им советовали обратиться к некой Анне, которая дежурила у здания ГИБДД и за 15 тысяч рублей обещала помочь. При этом очевидцы утверждали в заявлении, что «ездит женщина на BMW за 20 млн рублей»», — говорится в публикации.

Также отмечается, что после обращения к Анне проблемы с регистрацией быстро решались.

До этого эксперты предупредили, что новые штрафы за опасное вождение приведут к росту коррупции в ГИБДД.

«Мы остаемся один на один с человеком, который зачастую хочет заработать денег на дороге. Мы видим, что коррупция по уголовным делам, возбуждаемым в ГИБДД, никуда не делась», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее суд вынес решение относительно подростка, разбившего каршеринг вместе с друзьями.

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