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В Москве из-за сбоя работы базы ГИБДД возникли длинные очереди

Mash: жители Москвы не могут вовремя зарегистрировать авто из-за сбоя базы ГИБДД

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве и Московской области произошел массовый сбой базы ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Массовый сбой базы ГИБДД в Москве и области. Очереди и минимум четырехчасовое ожидание в отделении, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто», — говорится в сообщении.

По информации Mash, сбой произошел сразу же после обновления системы, которое проводили накануне. Отмечается, что водители стоят в очереди с утра.

До этого, 12 декабря 2023 года в Москве была прервана регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений из-за технического сбоя. Позже стало известно, что проблема распространилась на подразделения ГИБДД по всей России. В ведомстве рассказали, что на устранение неполадок может уйти до нескольких дней. Позже ГИБДД Москвы объявила о возобновлении предоставления своих услуг через флагманские Многофункциональные центры (МФЦ) в Москве.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин заявил, что ответственными за работу систем ГИБДД следует назначить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

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