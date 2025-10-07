На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча сгорел дотла на МКАД

На видео попало, как «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча взорвался на МКАД
Telegram-канал Baza

Кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, сгорел. Момент возгорания публикует Telegram-канал Baza.

«Тюнингованный «1000-сильный авто» под управлением автоблогера вспыхнул на МКАДе во время движения — Эрик Давидыч едва успел выйти из машины, до получения ожогов. По словам очевидцев, блогер съехал с обочины, снизу что‑то чиркнуло, и сразу пошел дым», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пламя охватывает транспорт полностью. По информации канала, загорелся двигатель, после чего раздался громкий хлопок.

О том, что в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча стало известно 7 октября.

По данным Telegram-канала Baza, Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

Позже автоблогер рассказал, что у автомобиля вырвало кардан и он ударил в бензобак. После этого машина загорелась. По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга.

Ранее Эрик Давидыч рассказал, почему сгорел его тюнингованный «Москвич 3».

