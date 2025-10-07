Видео: кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча сгорел дотла на МКАД

На видео попало, как «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча взорвался на МКАД

Кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, сгорел. Момент возгорания публикует Telegram-канал Baza.

«Тюнингованный «1000-сильный авто» под управлением автоблогера вспыхнул на МКАДе во время движения — Эрик Давидыч едва успел выйти из машины, до получения ожогов. По словам очевидцев, блогер съехал с обочины, снизу что‑то чиркнуло, и сразу пошел дым», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пламя охватывает транспорт полностью. По информации канала, загорелся двигатель, после чего раздался громкий хлопок.

О том, что в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча стало известно 7 октября.

По данным Telegram-канала Baza, Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

Позже автоблогер рассказал, что у автомобиля вырвало кардан и он ударил в бензобак. После этого машина загорелась. По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга.

Ранее Эрик Давидыч рассказал, почему сгорел его тюнингованный «Москвич 3».