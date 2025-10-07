На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После кибератаки Jaguar Land Rover не смог полностью восстановиться

Компания Jaguar не смогла полностью восстановиться после кибератаки спустя месяц
Jaguar Land Rover

Британская компания Jaguar Land Rover лишь частично сможет восстановить производство спустя месяц после кибератаки. Об этом сообщил исполнительный директор JLR Эдриан Марделл.

«С завтрашнего дня мы приветствуем обратно наших коллег на заводе по производству двигателей в Вулвергемптоне. Вскоре после этого к работе вернутся коллеги, собирающие наши автомобили мирового класса в Нитре и Солихалле», — заявил он.

В JLR добавили, что предприятие на севере Англии возобновит работу позднее.

В Великобритании Jaguar Land Rover имеет три завода, способных выпускать в совокупности 1 тыс. автомобилей в день. Из-за того, что предприятия не могут возобновить работу, автопроизводитель теряет по £50 млн (₽5,6 млрд) в неделю. Многим из 33 тыс. работников пострадавших заводов предписано оставаться дома.

Ранее США и Великобритания заключили автомобильную сделку.

