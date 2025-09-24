На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кибератака на месяц парализовала работу заводов Land Rover

Заводы Land Rover будут закрыты месяц из-за хакерской атаки
true
true
true
close
Land Rover

Компания Jaguar Land Rover продлила простой своих заводов, пострадавших от хакерской атаки. Об этом сообщает Reuters.

«Крупнейший британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продлевает закрытие своих заводов до 1 октября после кибератаки в начале сентября, которая парализовала его работу, а более мелкие поставщики оказались в затруднительном положении», — отмечается в сообщении.

В Великобритании Jaguar Land Rover имеет три завода, способных выпускать в совокупности 1 тыс. автомобилей в день. Из-за того, что предприятия не могут возобновить работу, автопроизводитель теряет по £50 млн (₽5,6 млрд) в неделю. Многим из 33 тыс. работников пострадавших заводов предписано оставаться дома.

Ранее были названы 10 самых популярных моделей Honda в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами