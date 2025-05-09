США и Великобритания заключили автомобильную сделку

США снизят пошлины на автомобили из Великобритании до 10%

США решили снизить пошлины на автомобили, которые завозят из Великобритании. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления на заводе компании Jaguar Land Rover. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«Да, мы бы хотели пойти дальше в том, что касается пошлин, но крайне важно, что нам уже сейчас удалось заключить эту сделку, так как это позволяет сохранять рабочие места и создавать новые», — заявил премьер.

Торговое соглашение предусматривает квоту на 100 тыс. британских автомобилей в год. С них будут взиматься пошлины в размере 10%.

До этого сообщалось, что прибыль Volkswagen Group за первый квартал 2025 года после вычета налогов составила €2,18 млрд, что на 40,6% хуже показателя начала 2024 года.

Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании. Ранее концерн ожидал маржи операционной прибыли до 6,5%.

В ухудшении показателей и собственных прогнозов VW винит Дональда Трампа и его импортные пошлины.

Ранее Toyota объявила о катастрофических убытках из-за Трампа.