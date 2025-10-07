Автоблогер Эрик Давидыч рассказал, почему сгорел его тюнингованный «Москвич 3»

Автоблогер Эрик Давидыч: у «Москвича 3» вырвало кардан и он ударил по бензобаку

Автомобильный блогер Эрик Давидыч рассказал в своем Telegram-канале, почему мог сгореть его тюнингованный автомобиль «Москвич 3».

«У нас оторвало задний кардан, вырвало из редуктора. И он ударил по бензобаку. После этого начался пожар», — сказал блогер.

По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга, включая кардан и редуктор.

О том, что в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром, стало известно 7 октября.

По данным Telegram-канала Baza, Машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

До этого Эрик Давидыч, продал свой автомобиль BMW золотого цвета за 10 млн рублей и направил эти деньги на помощь бойцам СВО.

Средства были направлены на приобретение транспорта, беспилотников и системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее Эрик Давидыч призвал создать площадку для стритрейсеров.