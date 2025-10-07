На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых долговечных внедорожников

Журнал iSeeCars перечислил 10 самых долговечных внедорожников
Nathan Pang/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили самые долговечные кроссоверы и внедорожники. В рамках исследования эксперты проанализировали более 174 млн автомобилей. Были отобраны машины, которые с наибольшей вероятностью могут проехать не менее 402 тыс. километров.

Так, лидером стал внедорожник Toyota Sequoia. У этого «японца» вероятность достичь 402 тыс. километров составляет 39,1%. Второе место занимает Toyota 4Runner, который в 32,9% случаев доживает до рекордных пробегов. На третьем месте Toyota Highlander Hybrid с показателем 31%.

В топ-10 также вошли Lexus GX, Lexus RX (hybrid), Honda Pilot, Toyota Highlander, Chevrolet Suburban, Lexus RX, Honda CR-V.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы самые надежные автомобили с пробегом.

