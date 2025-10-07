На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сократилось количество «пьяных» ДТП

Количество ДТП с пьяными водителями за девять месяцев снизилось на 12,3%
Depositphotos

В России отмечается снижение числа ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич, выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, пишут РИА Новости

По его словам, за девять месяцев 2025 года в России произошло восемь тысяч ДТП с участием пьяных водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Хранцкевич отметил, что количество не выживших или получивших ранения в таких авариях также сократилось на 23,5% и 26,2% соответственно в сравнении с данными за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, он добавил, что за девять месяцев текущего года было зафиксировано свыше 1,7 тыс. ДТП с участием водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования.

До этого сообщалось, что введение сухого закона в Вологодской области положительно сказалось на аварийности в регионе. Так, за месяц число «пьяных» аварий в области снизилось на 27%.

Ранее пьяная 13-летняя школьница угнала автомобиль и разбила его в ДТП.

