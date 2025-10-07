На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о новом кроссовере «Москвич М90»

Новый «Москвич М90» разработают на базе китайского кроссовера MG RX9
true
true
true
close
Morris Garages

Новый кроссовер «Москвич М90» будет построен на базе автомобиля MG RX9 (MG QS) от китайского концерна SAIC, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Эта модель получила внутренний индекс IS31. В основе нового SUV лежит кроссовер MG RX9, известный в ряде стран под именем MG QS», — сообщает портал.

MG RX9 — это крупный семиместный кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью 208 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, привод может быть как передним, так и полным. Длина автомобиля составляет 4983 мм при колесной базе 2915 мм.

О том, когда «Москвич М90» выйдет на российский рынок, не сообщается.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Ранее сообщалось, что кроссовер Citroen C5 Aircross подешевел в России на 200 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами