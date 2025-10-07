Стали известны подробности о новом кроссовере «Москвич М90»

Новый кроссовер «Москвич М90» будет построен на базе автомобиля MG RX9 (MG QS) от китайского концерна SAIC, сообщает портал «Китайские автомобили».

«Эта модель получила внутренний индекс IS31. В основе нового SUV лежит кроссовер MG RX9, известный в ряде стран под именем MG QS», — сообщает портал.

MG RX9 — это крупный семиместный кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью 208 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, привод может быть как передним, так и полным. Длина автомобиля составляет 4983 мм при колесной базе 2915 мм.

О том, когда «Москвич М90» выйдет на российский рынок, не сообщается.

До этого в Китае представили самую младшую модель автобренда Omoda — кроссовер C3.

Новинка Omoda отличается эффектным «кибер-механическим» кузовом, выдвижными дверными ручками и дисками со сложным рисунком. Вероятно, кроссовер C3 будет близок по технике к Jaecoo J5, то есть новинка окажется немногим компактнее Omoda C5.

Ранее сообщалось, что кроссовер Citroen C5 Aircross подешевел в России на 200 тысяч рублей.