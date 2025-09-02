Продажи новых автомобилей в России упали на четверть в 2025 году

Продажи новых машин в России упали на 25% в 2025 году

Продажи новых автомобилей в России по итогам 7 месяцев 2025 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг.

С января по июль 2025 года включительно в стране реализовано 877,6 тыс. новых автомобилей против 1,17 млн годом ранее. В сегменте легковых машин реализовано 768,2 тыс. единиц, что на 23% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегмент легкого коммерческого транспорта просел на 21%, до 66,4 тыс. машин.

Продажи грузовиков в январе-июле упали на 56%, до 36 тыс. машин, автобусов — на 49%, до 7 тыс. единиц.

В августе 2025 года в России реализовано 75 тыс. автомобилей российского производства и 60,5 тыс. импортных.

Ранее стало известно, как российские водители должны уступать дорогу машинам с мигалками с сентября 2025 года.