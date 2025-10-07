На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легковушка с симферопольцем улетела в подземный переход и попала на видео

В Симферополе легковой автомобиль упал в пешеходный переход. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Машина пролежала на месте аварии всю ночь — достать удалось лишь к утру. Водителя пришлось эвакуировать с МЧС», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на месте аварии собралось много людей, приехала машина экстренных медицинских служб и правоохранители.

До этого сообщалось, что в городе Сестрорецке автомобиль сбил школьника, бежавшего по пешеходному переходу. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник бежит по пешеходному переходу, где его сбивает машина. От удара подросток подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть.

В результате произошедшего подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти, повреждение шейного позвонка и ряд других тяжелых травм. Водителя привлекли к административной ответственности.

Ранее москвичи забросали мусором автомобиль соседа.

