Москвичи забросали мусором автомобиль соседа

В Москве люди забросали мусором черную иномарку соседа. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ЖК «Южная Битца» Ленинского округа. Наказали владельца китайца», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на припаркованной иномарке лежит мусор: на капоте – коробка, к фарам привязан пакет, а также нарушители облили транспорт белой жидкостью.

