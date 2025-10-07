На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайский седан Avatr 06 сгорел из-за взрыва флакона духов в салоне

В КНР 7 машин сгорели на парковке из-за взрыва духов в салоне седана Avatr 06
CarNewsChina.com

В Китае на парковке сгорел новый электрический седан Avatr 06, сообщает портал carnewschina.com.

«Электрический седан Avatr 06 загорелся на парковке в деревне Дунби, город Ниндэ, провинция Фуцзянь. На фотографиях видно, что автомобиль объят огнем. Из-за возгорания были повреждены семь стоящих рядом машин, включая Audi, BMW, Mazda и Aion», — сообщает портал.

По словам владелицы автомобиля, она купила его 28 августа 2025 года. Через полтора месяца пробег составил всего 1 тыс. километров. В приложении Avatr было указано, что температура внутри автомобиля до пожара достигала 76,4 градуса по Цельсию. Дым сначала появился в салоне машины. При этом признаков того, что вспыхнули аккумуляторы, нет.

Как считает китайский автоблогер Юй Дянькэ, в автомобиле под воздействием температуры мог взорваться флакон с духами.

До этого в США двое студентов сгорели заживо после того, как двери автомобиля Tesla Cybertruck вышли из строя и заперли их внутри.

Как пишут СМИ, 19-летняя Криста Цукахара и 20-летний Джек Нельсон оказались «заперты» в горящем автомобиле после того, как водитель 19-летний Сорен Диксон потерял контроль на высокой скорости и Cybertruck врезался в дерево в пригороде Сан-Франциско. Утверждается, что дизайн электронных дверей Tesla сделал эвакуацию после ДТП практически невозможной.

Ранее водитель автобуса разозлился на детей и решил их поджарить.

