Двое студентов сгорели заживо, застряв в Tesla Cybertruck из-за «сломавшихся дверей»

В США двое студентов «сгорели заживо» после того, как двери автомобиля Tesla Cybertruck «вышли из строя и заперли их внутри» после ДТП, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, 19-летняя Криста Цукахара и 20-летний Джек Нельсон оказались «заперты» в горящем автомобиле после того, как водитель 19-летний Сорен Диксон потерял контроль на высокой скорости и Cybertruck врезался в дерево в пригороде Сан-Франциско. Семьи погибших утверждают, что дизайн электронных дверей Tesla сделал эвакуацию после ДТП практически невозможной.

Двери Cybertruck открываются нажатием кнопки и зависят от 12-вольтовой батареи, отдельной от основной высоковольтной батареи автомобиля. В результате аварии, когда электропитание было отключено, пассажиры не смогли выйти наружу. В иске отмечается, что Нельсон и Цукахара выжили после столкновения с минимальными травмами, но погибли от ожогов и вдыхания дыма, так и не сумев выбраться из салона.

«Tesla может попытаться обвинить водителя, но этот автомобиль не должен был похоронить этих людей. Мы хотим привлечь компанию к ответственности и исправить плохое поведение», — заявил адвокат.

