На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса разозлился на детей и решил их поджарить

Водитель школьного автобуса попытался поджарить детей из-за их поведения
true
true
true
close
Depositphotos

В США водитель школьного автобуса попытался зажарить детей из-за их плохого поведения. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 75-летнему Харви Слайкеру были предъявлены обвинения после того, как в полицию поступили жалобы на то, что после поездки в автобусе дети от 5 до 12 лет сильно вспотели и плакали. Выяснилось, что водитель заставил школьников закрыть окна автобуса, а затем включил обогреватель на полную мощность. В результате температура в салоне поднялась почти до 40 градусов по Цельсию.

Кроме того, Слайкер угрожал детям и сказал им фразу: «Я вас всех поджарю». В результате мужчину немедленно отстранили от работы.

До этого на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

На место прибыли оперативные службы. Пожарные потушили грузовик. На кадрах с места происшествия видно, что его кузов оказался полностью уничтожен огнем.

Ранее мужчина и двое детей сгорели в Tesla из-за заклинивших скрытых ручек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами