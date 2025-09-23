Водитель автобуса разозлился на детей и решил их поджарить

В США водитель школьного автобуса попытался зажарить детей из-за их плохого поведения. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 75-летнему Харви Слайкеру были предъявлены обвинения после того, как в полицию поступили жалобы на то, что после поездки в автобусе дети от 5 до 12 лет сильно вспотели и плакали. Выяснилось, что водитель заставил школьников закрыть окна автобуса, а затем включил обогреватель на полную мощность. В результате температура в салоне поднялась почти до 40 градусов по Цельсию.

Кроме того, Слайкер угрожал детям и сказал им фразу: «Я вас всех поджарю». В результате мужчину немедленно отстранили от работы.

