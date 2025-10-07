На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Негуманно и нелогично»: в России выступили против лишения прав за грязные номера

Автожурналист Баканов: лишать прав за грязный номер – это негуманно и нелогично
Евгений Биятов/РИА Новости

Российских водителей предупредили об угрозе лишиться прав за скрытые номера. Однако с учетом климатических условий в большинстве регионов, чаще всего номера пачкаются из-за грязи и слякоти, и прибегать к таким крайним мерам – негуманно, заявил в беседе с 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов.

Сегодня чаще всего КоАП – не на стороне водителя, констатировал специалист. Так, штраф выписывается сразу, если хотя бы одна буква или цифра не читаются с расстояния 50 метров. Однако зачастую инспектор может лишь попросить протереть номер и ограничиться этим. Это вполне адекватная мера, так как автомобилистам часто приходится передвигаться по грязи и слякоти, из-за чего номера пачкаются, напомнил эксперт.

«Плюс к этому прибавляем аэродинамические особенности машины — и получаем заляпанный номер. Лишать за это прав негуманно и неправильно, нелогично», — подчеркнул Баканов.

По его мнению, рассмотрение подобных дел только зря загружает и бюрократизирует суды. А что касается водителей, то за последние годы они стали намного ответственнее и уже не пытаются нарочно скрыть номер, заключил автожурналист.

Напомним, накануне автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун предупредил, что россиянам за скрытый номер автомобиля грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет. Он отметил, что Верховный суд к нарушениям относит как сокрытие номера бумажкой, так и намеренное замазывание номера грязью или снегом.

Ранее россиянам рассказали о наказании за езду на «механике» с правами на «автомат».

