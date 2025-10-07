На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России резко подорожал китайский кроссовер Omoda C5

Кроссовер Omoda подорожал в России на 100 тысяч рублей
true
true
true
close
Omoda C5 Ресталинг

Китайский автобренд Omoda поднял цены на на популярный у россиян кроссовер C5. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

«Марка Omoda подняла цены на популярный у россиян кроссовер C5: все его комплектации с октября подорожали на 100 тыс. рублей или 3,5 — 4,4%», — сообщает портал.

Цены на Omoda C5 в России, с учетом скидки, начинаются от 2,38 млн рублей.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Автомобиль предлагается в шести комплектациях. В ходе рестайлинга основные изменения коснулись передней части автомобиля. Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее в России сертифицировали новый кроссовер отечественного бренда «Москвич».

