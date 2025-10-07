На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии с грузовиком
В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 21-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим опрокидыванием последнего из них. На месте работают оперативные службы города», — сообщает канал.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 полосах из 5. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша. В результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.

