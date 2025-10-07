Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии с грузовиком

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 21-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим опрокидыванием последнего из них. На месте работают оперативные службы города», — сообщает канал.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 2 полосах из 5. В Дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

