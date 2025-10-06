«Наливные яблочки»: голый петербуржец прогулялся вдоль трассы

В Санкт-Петербурге голый мужчина прогулялся вдоль трассы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Наливные яблочки щеголяли сегодня на Канонерском острове — у безкомплексного в понедельничных планах были только чилл, расслабон и никаких дедлайнов», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что голый мужчина неспешно идет по набережной рядом с оживленной дорогой.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части. По информации Telegram-канала «Новости Владивостока и Приморья», инцидент произошел ночью на Луговой улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голый мужчина идет по проезжей части, при этом рядом с нарушителем находятся люди. Также сообщается, что приморец пытался проникнуть в чужой автомобиль.

Ранее россиянин в одних трусах и наручниках вкатился в автосервис и попал на видео.