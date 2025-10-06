На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин в одних трусах и наручниках вкатился в автосервис и попал на видео

Полуголый россиянин сбежал с поста ДПС, прополз в автосервис и попал на видео
true
true
true

В Нижегородской области полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС и попытался скрыться в автосервисе. Об этом сообщает NN.RU.

«Сегодня утром мужчина сбежал с поста ДПС у Борского моста, добежал до сервиса, а «после убежал в ближайшие заросли». Где он потерял одежду — неизвестно. Мужчину в неадекватном состоянии позже задержали и отвезли в больницу», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как полуобнаженный россиянин в нижнем белье проник в автосервис.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части. По информации Telegram-канала «Новости Владивостока и Приморья», инцидент произошел ночью на Луговой улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голый мужчина идет по проезжей части, при этом рядом с нарушителем находятся люди. Также сообщается, что приморец пытался проникнуть в чужой автомобиль.

Ранее полуголый сочинец прокатился на капоте авто и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами