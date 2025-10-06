Россиянин в одних трусах и наручниках вкатился в автосервис и попал на видео

Полуголый россиянин сбежал с поста ДПС, прополз в автосервис и попал на видео

В Нижегородской области полуголый мужчина в наручниках сбежал с поста ДПС и попытался скрыться в автосервисе. Об этом сообщает NN.RU.

«Сегодня утром мужчина сбежал с поста ДПС у Борского моста, добежал до сервиса, а «после убежал в ближайшие заросли». Где он потерял одежду — неизвестно. Мужчину в неадекватном состоянии позже задержали и отвезли в больницу», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как полуобнаженный россиянин в нижнем белье проник в автосервис.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части. По информации Telegram-канала «Новости Владивостока и Приморья», инцидент произошел ночью на Луговой улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голый мужчина идет по проезжей части, при этом рядом с нарушителем находятся люди. Также сообщается, что приморец пытался проникнуть в чужой автомобиль.

Ранее полуголый сочинец прокатился на капоте авто и попал на видео.