Видео: в Москве пьяный водитель на Opel почти рухнул в Яузу

В Москве пьяный водитель на Opel едва не рухнул в Яузу и попал на видео

На северо-востоке Москвы легковой автомобиль Opel едва не рухнул в Яузу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на проспекте Мира в столичном Ростокино. На кадрах — последствия аварии. На них видно, как машина марки Opel врезалась в ограду», — говорится в публикации.

Согласно предварительным данным, виновник аварии был нетрезв. По словам очевидцев, пострадал как минимум один человек, его осматривают медики. На месте сейчас работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.

До этого издание 360.ru со ссылкой на источник сообщало, что в Яузу упало такси.

