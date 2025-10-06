Такси упало в Яузу в Москве

В Москве автомобиль такси упал в Яузу. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.
«Такси упало в Яузу в районе Ростокинского акведука», — говорится в публикации.
Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняется.
До этого в Санкт-Петербурге водитель протаранил ограждение на Porsche и упал в реку.
Авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем.
Ранее в Москве автобус врезался в скорую помощь.