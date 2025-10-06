На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал момент аварии с блогером-каскадером на McLaren

Появился момент ДТП с блогером-каскадером Чеботаревым на McLaren
true
true
true

В сети появился момент аварии с ростовским блогером-каскадером Евгением Чеботаревым. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«На кадрах видно, как спорткар влетел в отбойник. Подписчики каскадера считают, что ДТП Чеботарев устроил специально. Якобы это очередной хайп с его стороны — по их мнению, McLaren слишком резко повернул прямо в отбойник», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что автомобиль McLaren, который блогер-каскадер Евгений Чеботарев разбил в Ростове-на-Дону, стоит 30 млн рублей.

За неделю до аварии на приборной панели автомобиля блогера отображалось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. В результате аварии у машины повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара.

Об инциденте стало известно 5 октября. Ранее каскадер уже сломал спойлер, а также засыпал дорогую машину щебнем. Была последняя авария очередным хайпом или случайностью — предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Ранее такси упало в Яузу в Москве.

