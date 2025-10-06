Власти Кубани отреагировали на ограничения на автозаправках

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края считает, что ограничения на АЗС на Кубани носят временный характер. Это отмечается в сообщении оперативного штаба региона.

«Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что ситуация с поставками топлива находится на контроле, а в регионе работают более тысячи АЗС и продажа бензина и дизеля ведется в плановом режиме.

До этого сообщалось, что автомобильное топливо значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году.

«В частности, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 35 копеек, до 71,8 руб./литр», — рассказали в Московской топливной ассоциации (МТА).

Ранее в Алтайском крае объяснили перебои с бензином на заправках.