Видео: появились подробности жесткого ДТП с падением Porsche с петербуржцами в реку

Shot: в Петербурге водитель упавшего в реку Porsche ранее нарушал ПДД
Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге водитель, который протаранил ограждение на Porsche и упал в реку, ранее нарушал ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Даниил В., по нашей информации, купил машину ровно три года назад и нахватал за это время более 80 штрафов: за превышение, проезд на красный и другое. 11 штрафов почти на 13000 руб. до сих пор не оплатил», — говорится в сообщении.

По информации канала, авария случилась 3 октября около шести часов утра. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости пробивает ограждение и падает в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь владельцу иномарки грозит до 12 лет лишения свободы.

