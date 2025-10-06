На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курьер в луже крови на ЮВХ в Москве попал на видео

В Москве на ЮВХ сбитого курьера в луже крови сняли на видео
В Москве на Юго-Восточной хорде сбили сотрудника службы доставки. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подбили курьера», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что курьер лежит на дороге, где едут машины. Мужчина разбил голову.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее в Москве в скорую помощь врезался автобус, и это попало на видео.

