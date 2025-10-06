В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

АЕБ: за девять месяцев 2025 года автомобильный рынок России сократился на 23%

Продажи новы автомобилей в России упали на 23%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«По итогам девяти месяцев 2025 г. продажи новых автомобилей по сравнению с результатом того же периода 2024 г. сократились на 23% и составили 922 429 автомобилей», — сообщили в АЕБ.

По прогнозам АЕБ, в 2025 году будет продано 1 280 000 пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Тем не менее данный объем будет ниже результатов прошлого года, отметили в компании.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

