Перечислены иномарки, которые пострадают от нового утильсбора

Сильнее всего в России в результате введения нового утильбора пострадают популярные автобренды, включая западные BMW и Mercedes. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на аналитиков.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский отнес к числу самых чувствительных к утильсбору марок Lixiang, Aito, Wey, Exlantix и Zeekr. Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов заявил, что реформа ударит по западным и японским гигантам, в том числе BMW, Toyota и Mercedes-Benz. Также будут дорожать кроссоверы Geely Monjaro и автомобили Li Auto.

«Живыми» останутся автомобили до 160 л.с. — их это не заденет. А вот по остальным, в случае принятия норм в текущем виде, мы увидим провал спроса», — заявил Шелехов.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

