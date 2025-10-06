Названа средняя цена нового автомобиля в России

В России в сентябре 2025 года выросла средняя цена нового автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в сентябре составила 3,34 млн рублей. По отношению к августу она выросла на 4%. Изменение к сентябрю 2024 года +6%», — сообщил Целиков.

По его словам, рост цен связан с пересмотром производителями прайс-листов, существенным снижением доли продаж прошлогодних автомобилей, а также изменением структуры рынка в сторону альтернативных поставок.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.