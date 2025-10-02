Минпромторг раскрыл, почему УАЗ допустили к работе в такси

Автомобили отечественного бренда УАЗ включили в список подходящих к работе в такси, поскольку они соответствуют критериям. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

«Автомобили под брендом УАЗ были включены в список на основании того, что модели подходят под требования. Решение о выборе марок и моделей в рамках списка находится на стороне компаний-перевозчиков», — сказали в министерстве.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Ранее стало известно, какие авто добавят в список моделей для работы в такси.