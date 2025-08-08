На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я в него впилился»: Галкин рассказал, как его сбила машина

Максим Галкин рассказал на видео, как его сбил Volkswagen
true
true
true

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал подробности ДТП со своим участием. Соответствующее видео комик опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, <…> ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — рассказал Галкин.

На видеозаписи артист также показал загипсованную руку и отметил, что продолжает давать концерты. 7 августа комик появился в гипсе на концерте в Юрмале. Артист поделился видео с выступления в социальных сетях, где поблагодарил поклонников за прекрасно проведенное вместе время и выразил им свою признательность.

«Максим, пусть с рукой все будет хорошо!»; «Максим, наш дорогой человек. Пусть рука поскорее поправится!»; «Спасибо огромное за концерт! Мы прилетели из Швеции, чтобы именно вас послушать!» — написали интернет-пользователи под постом комика.

Ранее врач не исключил, что у Галкина перестанет двигаться рука после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами