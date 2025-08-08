«Я в него впилился»: Галкин рассказал, как его сбила машина

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) рассказал подробности ДТП со своим участием. Соответствующее видео комик опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, <…> ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — рассказал Галкин.

На видеозаписи артист также показал загипсованную руку и отметил, что продолжает давать концерты. 7 августа комик появился в гипсе на концерте в Юрмале. Артист поделился видео с выступления в социальных сетях, где поблагодарил поклонников за прекрасно проведенное вместе время и выразил им свою признательность.

«Максим, пусть с рукой все будет хорошо!»; «Максим, наш дорогой человек. Пусть рука поскорее поправится!»; «Спасибо огромное за концерт! Мы прилетели из Швеции, чтобы именно вас послушать!» — написали интернет-пользователи под постом комика.

Ранее врач не исключил, что у Галкина перестанет двигаться рука после ДТП.