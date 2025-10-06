На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России

Автостат Инфо перечислил 10 самых продаваемых авто с пробегом в России
LADA

В России сентябре 2025 года самым популярным автомобилем с пробегом стала Lada 2190 Granta — продано 15 тыс. ед., что на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

Второе место заняла Lada 2107 (12,3 тыс. машин, +4%), третье — Kia Rio (12,1 тыс. авто, -7%). В десятке также оказались Hyundai Solaris (11,5 тыс. ед., -4%), Lada Vesta (9,8 тыс. ед., +16%), Ford Focus (9,8 тыс. ед., -3%), Lada 2114 (9,7 тыс. ед., -3%), Toyota Corolla (9,6 тыс. ед., +7%), Lada Niva Legend (9,4 тыс. ед., +7%) и Lada Priora (8,8 тыс. ед., -0,5%).

Отмечается, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос в сентябре 2025 года на 5% год к году — до 581,7 тыс. машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, как повлияют на авторынок новые ставки утильсбора.

