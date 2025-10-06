В России заявили, что изменения утильсбора не затронут около 90% авторынка

Изменения механизма определения утильсбора не затронут около 90% рынка новых автомобилей в России, так как большая часть машин производится локально. Об этом в интервью РИА Новости сообщила генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова.

По ее словам, сегодня порядка 32% рынка легковых авто в РФ занимают отечественные бренды, которых новые правила не коснутся.

«Китайские марки составляют примерно 60%, и среди топ-10 китайских брендов только у Geely пока нет локализованного производства, но ожидается, что компания будет искать такие возможности», — сказала Виноградова.

Она заявила, что изменения окажут наибольшее влияние на сегмент электромобилей и гибридов, который занимает примерно 5% рынка.

«Этот сегмент получит наиболее заметный стоп-фактор. Повышение цен будет ощутимым: например, стоимость Zeekr 001 увеличится более чем на 1,5 миллиона рублей», — отметила глава «Рольфа».

Она также рассказала, что оставшуюся часть рынка занимают автомобили параллельного импорта ушедших брендов. Для добросовестных дилеров, ввозящих такие машины на коммерческой основе, изменения будут незначительными. Сильнее всего их почувствуют те, кто оформлял авто на физических лиц, что создавало «недобросовестную конкуренцию», подчеркнула Виноградова.

Минпромторг России предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. А льготный утильсбор оставить только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

Проект постановления правительства РФ был опубликован для общественного обсуждения, а затем исчез с федерального портала проектов нормативных правовых актов. Это объяснили техническим сбоем.

По действующим правилам, при ввозе физическим лицом автомобиля для личного пользования за машину в возрасте до трех лет с двигателем до 3 литров уплачивается утильсбор в 3,4 тыс. рублей, за автомобиль старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. Коммерческий утильсбор на машины, ввозимые для перепродажи, исчисляется сотнями тысяч и миллионами рублей.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили останутся доступными для ввоза при новом утильсборе.