Врачи скорой помощи пострадали в ДТП на Ленинградском проспекте

В Москве столкнулись легковушка и скорая, пострадали три человека

На Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП со скорой, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД России.

В ведомстве рассказали, что накануне в 23:00 у дома №40 столкнулись скорая и легковой автомобиль. В аварии пострадали два медика и их водитель. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

2 октября в Москве автомобиль экстренных медицинских служб попал в ДТП, когда доставлял пациента в больницу. На опубликованных в сети кадрах видно, как скорая выезжает на перекресток на красный свет, где ее сбивает электробус. В результате аварии травмы получили водитель, фельдшер и пациент, которого госпитализировали.

А в сентябре в районе Поклонной горы на Кутузовском проспекте опрокинулась машина скорой. Движение в сторону центра после случившегося было затруднено на протяжении 2,4 км. По данным столичной прокуратуры, водитель каршеринга мог помешать движению скорой. В ДТП пострадали фельдшер и пациент машины экстренной службы. Водителю медики помогли на месте.

Ранее скорая протаранила магазин в Подмосковье и попала на видео.