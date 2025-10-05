На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые дешевые минивэны в России

«Автоновости дня» перечислили 6 самых дешевых минивэнов в России
true
true
true
close
Ixen Motors Rus

Портал «Автоновости дня» составил топ-6 самых доступных минивэнов в России в октябре 2025 года.

Так, на первом месте находится BAW MPV, цены на который после сентябрьского подорожания стартуют с отметки 2,75 млн рублей. На втором месте находится Forthing Yacht, который дилеры продают за 3,4 млн рублей. Третье место занимает Haima 7X с ценой 3,6 млн рублей.

Далее следуют Evolute i-VAN (от 3,62 млн рублей), Forthing M7 (от 5,5 млн рублей) и GAC M8 (от 6 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами