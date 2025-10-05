Названы самые дешевые минивэны в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-6 самых доступных минивэнов в России в октябре 2025 года.

Так, на первом месте находится BAW MPV, цены на который после сентябрьского подорожания стартуют с отметки 2,75 млн рублей. На втором месте находится Forthing Yacht, который дилеры продают за 3,4 млн рублей. Третье место занимает Haima 7X с ценой 3,6 млн рублей.

Далее следуют Evolute i-VAN (от 3,62 млн рублей), Forthing M7 (от 5,5 млн рублей) и GAC M8 (от 6 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.