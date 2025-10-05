В России рекордно вырос импорт легковых автомобилей с пробегом

Импорт легковых авто с пробегом в РФ вырос на 13%

В сентябре 2025 года в России был ввезено 48,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 14% больше, чем в первом осеннем месяце 2024 года. Об этом в своем Telegam-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В сентябре в Россию ввезли 48430 легковых автомобилей с пробегом. Это 13,5% больше, чем сентябре 2024 года и на 6% больше августа текущего года», — сообщил Целиков.

Чаще всего в Россию везут подержанные машины из Японии. Их доля составила 39,1%. На втором месте находится Южная Корея с показателем в 22,2%, а на третьем — Китай, 20,4%.

До этого Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

