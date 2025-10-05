Москвичам напомнили о перекрытии улиц города 5 октября

В центре Москвы перекроют движение автотранспорта 5 октября из-за проведения полумарафона «Моя столица». Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Так, движение будет перекрыто с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники, С 09:30 до 13:00 на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Кроме того, до 22:00 проехать на автомобиле нельзя будет в районе Университетской площади.

На указанных участках будет временно запрещена парковка до окончания полумарафона.

До этого водителей на шумных автомобилях предупредили о штрафах, которые им грозят.

«Сейчас тем, кто переделывает выхлопные системы, что приводит к нарушению тишины, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — сказал автоэксперт Роман Чикун.

По словам Чикуна, подобный штраф уже давно перестал останавливать шумных водителей от данного правонарушения.

Ранее стало известно, что в столице в ноябре пройдет новая международная выставка «Московское автошоу».