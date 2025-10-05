На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам напомнили о перекрытии улиц города 5 октября

В центре Москвы перекроют движение транспорта 5 октября
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

В центре Москвы перекроют движение автотранспорта 5 октября из-за проведения полумарафона «Моя столица». Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Так, движение будет перекрыто с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники, С 09:30 до 13:00 на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Кроме того, до 22:00 проехать на автомобиле нельзя будет в районе Университетской площади.

На указанных участках будет временно запрещена парковка до окончания полумарафона.

До этого водителей на шумных автомобилях предупредили о штрафах, которые им грозят.

«Сейчас тем, кто переделывает выхлопные системы, что приводит к нарушению тишины, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — сказал автоэксперт Роман Чикун.

По словам Чикуна, подобный штраф уже давно перестал останавливать шумных водителей от данного правонарушения.

Ранее стало известно, что в столице в ноябре пройдет новая международная выставка «Московское автошоу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами