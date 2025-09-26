На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московское международное автошоу пройдет с 14 по 16 ноября

В Москве с 14 по 16 ноября состоится новое международное автошоу
true
true
true
close
Московское автошоу

C 14 по 16 ноября в культурно-выставочном центре «Патриот Экспо» состоится новая международная выставка «Московское автошоу», сообщается в релизе ее оргкомитета, поступившем в «Газету.Ru».

«Московское автошоу рассчитывает на роль главной площадки для презентаций новинок российского авторынка, включая отечественные и зарубежные модели. Участники смогут рассказать о своих ближайших планах, обсудить перспективы развития автомобильной индустрии в России, а также представить новые товары и услуги широкой аудитории», — отмечается в сообщении.

Формат выставки — классический автосалон, организаторы надеются со временем вернуть Москву в число городов, в которых проводятся крупнейш9ие международные автосалоны. Параллельно с автошоу состоятся выставки мототехники, вездеходной техники, гоночных автомобилей и тюнинга, а также машин, подготовленных к преодолению труднодоступных мест.

Ранее стало известно, что российский авторынок стал вторым в Европе.

